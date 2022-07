Als het gaat om de cruciale gesprekken in een bedrijf, dan is geld het belangrijkste. Zelfs de besten in de PR industrie moeten laten zien hoe ze hun ROI vergroten. Dat is niet altijd makkelijk als je bedenkt dat PR-profs bij veel verschillende onderdelen van het bedrijfsleven betrokken zijn.

Maar data bevat de antwoorden. Daarom is prioriteit geven aan statistieken de sleutel tot het effectief aantonen van de impact van je werk in het veranderende PR landschap.



De beste PR-teams beïnvloeden bedrijfsresultaten

In het licht hiervan nodigden we Nadav Avidan, Director of Brand & Communications (Noord-Amerika) bij AppsFlyer uit om samen met ons team te bekijken hoe ieder van ons de merken waarmee we werken kan versterken - en echte bedrijfsresultaten kan laten zien. Bekijk deze on-demand Meltwater webinar, waarin we praktische veranderingen onderzoeken die je kunt doorvoeren om onmiddellijk waarde te laten zien.



Wat je kan verwachten

We gaan diep in op een aantal van de meest opvallende hulpmiddelen en op de minder bekende statistieken, buiten sales om, die je bedrijf vooruit helpen. Vaak bestaat de weg naar de beste antwoorden uit het stellen van de juiste vragen - en ook daar gaan we op in. Bovendien verkennen we voorbeelden uit de praktijk die laten zien hoe dit in de dagelijkse PR werkt en gebruiken we ons interactieve webinar platform om je meest brandende vragen beantwoord te krijgen.

Guest Speakers

Nadav Avidan

Director of Brand & Communications (Noord Amerika) bij AppsFlyer

Nadav is een internationaal erkend leider in public relations en crisis- en reputatiemanagement. In de afgelopen tien jaar heeft Nadav samengewerkt met een breed scala aan bedrijven om belangrijke effecten op KPI's te bereiken binnen B2C en B2B industrieën, en met spraakmakende personen. Nadav was ook mentor en keynote spreker voor Google Campus, MassChallenge, Jolt, WizePRO, en anderen. Momenteel is hij Director of Brand and Communications voor AppsFlyer, 's werelds toonaangevende meetplatform voor marketeers.

Alice Hogg

Account Executive, Americas bij Meltwater

Alice Hogg is een bekwame professional met 10 jaar ervaring in de PR, Media & Marketing industrie. Ze komt oorspronkelijk uit Groot-Brittannië, maar haar loopbaan heeft zich uitgestrekt over Europa, Azië en nu ook Noord-Amerika, waar ze New York haar thuis noemt. Voordat ze 6 jaar geleden bij Meltwater kwam, deed ze ervaring op bij agencies en werkte ze met wereldwijde klanten in de FMCG, onderwijs- en financiële sector. Momenteel maakt ze deel uit van het Strategic Accounts team van Meltwater, waar ze klanten helpt hun strategische KPI's te realiseren door de vraag aan te pakken hoe PR & sociale waarde in organisaties bewezen kan worden.

