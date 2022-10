Van de opkomst van digitale mode tot een groter verlangen naar duurzaamheid, de wereldwijde mode-industrie kreeg een make-over tijdens de pandemie. De houding en voorkeuren van de consument zijn veranderd, en die veranderingen zijn te zien in de miljoenen modeconversaties die het afgelopen jaar op Twitter hebben plaatsgevonden.

Gemaakt in samenwerking tussen Meltwater en Twitter, is Het Nieuwe Tijdperk van de Mode-industrie een gids voor de trends die vandaag de dag het belangrijkst zijn voor fashion netizens. Dit rapport - gebaseerd op data afkomstig van Twitter via Explore, het social media intelligence platform van Meltwater - toont:

Opkomende macro- en micromodetrends

Subthema's in de wereldwijde modeconversatie

Nieuwe kansen voor modemarketeers en -merken

De waarde van op gegevens gebaseerde consumentensegmentatie en -analyse

(Lees hier meer over hoe we dit rapport hebben gemaakt).