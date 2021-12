In 2025 wordt geschat dat er elke dag, wereldwijd, 463 exabytes aan data zal worden gecreëerd. Dit aantal is zo belachelijk hoog dat het onmogelijk is te bedenken hoeveel informatie dat is zonder dat je hoofdpijn krijgt.

Lang verhaal kort: het wordt steeds moeilijker voor bedrijven om hun stem te laten horen en boven de massa uit te komen. Om je bedrijf met succes online te promoten, moet je alle communicatiekanalen die je ter beschikking staan begrijpen en beheersen.

Tot voor kort moesten marketingprofessionals jongleren met 3 communicatie kanalen: owned, earned, en paid media. Met de komst van social media platforms hebben we een nieuw kanaal zien opkomen: shared media. Elk van die kanalen dient een specifiek doel en vereist een specifieke aanpak.

In deze uitgebreide gids ontdek je:

Hoe owned, earned, paid en shared media te benutten

De voordelen en uitdagingen van elk kanaal

Hoe je je prestaties kan meten op elk kanaal

De synergieën tussen deze kanalen die je kan gebruiken om je merk te promoten

We hebben ook veel testimonials en adviezen opgenomen van professionals bij Hubspot, Uber, Airbnb, Social Chain en PRMoment die dagelijks op deze strategieën vertrouwen!