Beheer Marktkrachten met Externe Data

Sinds de komst van internet en digitale technologieën is veranderingsmanagement een steeds complexere wetenschap geworden als je veranderingen in de markt voor wilt blijven. In de nasleep van COVID-19 en de verstrekkende gevolgen daarvan voor de wereldeconomie, is het voor het concurrentievermogen van organisaties nu nog dringender en noodzakelijker om op de hoogte te blijven van de gewoonten van de consument en de ontwikkelingen in de industrie. Verergerd door geopolitieke conflicten en stijgende inflatiecijfers is de druk op bedrijven om in 2022 resultaten te boeken aantoonbaar groter dan op enig ander moment in het afgelopen decennium.

In deze gids verkennen we de Vijf Krachten van Porter in relatie tot veranderingsmanagement, en bieden we je de begeleiding die je nodig hebt om bij elke stap vooruit te komen. We gaan ook in op een aantal externe gegevens die verkoop-, marketing- en PR-teams kunnen gebruiken om de bedrijfsresultaten te verbeteren en de veerkracht van bedrijven in een recessieklimaat te vergroten.

Download nu onze gids en krijg houvast bij het garanderen van zakelijk succes in moeilijke tijden.