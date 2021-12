Bij mediamonitoring gaat het om meer dan alleen begrijpen waar je klanten of merk genoemd worden, het stelt PR afdelingen in staat influencers te identificeren, specifieke gesprekken te volgen, het sentiment van het publiek te begrijpen, en hun media-aankopen te begrijpen.

Dit overzicht van de beste media monitoring software platforms zal je helpen de beste oplossing voor je klanten of merk te vinden.

Download het rapport en lees echte recensies van Meltwater gebruikers en:

Begrijp waarom Meltwater de #1 media monitoring software is

Krijg een overzicht van elke van de grootste media monitoring software platforms

Leer wat voor soort features je kan verwachten te vinden in een monitoring platform

Bekijk tevredenheids en markted presence scores van klanten

Na het lezen van het rapport zal je beter begrijpen waarom Meltwater als de #1 mediamonitoring software wordt gezien, en ook als een van de top 50 producten voor marketeers.

Over G2

G2 Crowd is de leidende website met meningen van consumenten over software en oplossingen. Consumenten kunnen via hun reviews evalueren, vergelijken en, uiteindelijk, de softwarediensten kiezen die ze in hun MarTech stack willen opnemen.