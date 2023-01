De State of Social 2023 EMEA Editie

Hoe ontwikkelt Social Media zich en op welke manier is het relevant voor jou?

We hebben meer dan 750 professionals die werken in social media, marketing, PR en communicatie uit de EMEA regio gevraagd hoe social media marketing zich zal ontwikkelen in 2022.

We kijken naar de volgende vragen:

Wat zijn de meest gebruikte social media kanalen?

Wat is het belangrijkste social media kanaal dat bedrijven gebruiken?

Welke social media metrics meten bedrijven?

Hoe zullen social media budget en ROI zich ontwikkelen in 2023?

