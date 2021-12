Bekijk dit gratis on-demand webinar waarin het bureau Hibou vertelt over Digital PR & Social Insights. Hibou is een van de toonaangevende PR-bureaus in Nederland en gespecialiseerd in het opzetten van PR strategieën op basis van inzichten uit analyses van sociale data.

De volgende onderwerpen komen aan bod in dit webinar:

De belangrijkste ontwikkelingen in de PR-wereld

Recente digital PR trends

Social Insights als beginpunt voor influencen

Het vertalen van insights naar strategie, campagnes en PR

Twee customer cases

De toekomst van PR

Over Onze Sprekers

Spreker 1: Aniek Schmal

Vanaf 2008 heeft Aniek zich gespecialiseerd in social insights en digitale strategieën. Ze heeft de opkomst van online mond-tot-mond influencing van dichtbij meegemaakt. Bedrijven zijn zich er onvoldoende van bewust hoeveel waardevolle informatie ze daaruit kunnen halen. Haar persoonlijke drijfveer is: gedetailleerde insights omzetten in concrete strategieën en acties.

Spreker 2: Matthijs Rutten

In 2010 was Matthijs mede-oprichter van Mediatic, een bekend Amsterdams bureau in content marketing. Hier ontdekte hij dat het ontbrak aan een strategische onderbouwing van zijn adviezen. In de kantoorwereld zijn campagnes vaak gebaseerd op veronderstellingen en oppervlakkige redeneringen. Daar ontstond het idee voor Hibou: PR strategieën bouwen en ontwikkelen op beproefde methoden.

