Over de Webinar

Niveau: Beginner en gevorderd

Duur: 1 uur incl. panel discussie

Bekijk Gratis!

We zijn erg enthousiast om je dit speciale webinar te laten zien met een panelgesprek met niemand minder dan de oprichter & CEO van PRlab: Matías Rodsevich! Het webinar en de paneldiscussie draaien om één onderwerp: "Communicatie in tijden van crisis". Als we kijken naar de onzekere tijden waarin we ons bevinden, beseffen we hoe belangrijk het is voor organisaties om crisiscommunicatie correct aan te pakken. Maar hoe pak je dit aan? Moet je een persbericht uitsturen? Wat is het belang van timing? En wat moet je absoluut niet doen in tijden van crisis?

Wat je zult leren

Tijdens de webinar krijg je veel praktische inzichten over hoe je moet omgaan met crisiscommunicatie voor je organisatie. Het webinar wordt gevolgd door een paneldiscussie, waarin vragen uit het publiek beantwoord worden door Matías en de communicatie-experts van Meltwater.

De volgende onderwerpen komen voorbij tijdens dit webinar:

Timing

Zorg dragen voor ieders veiligheid

Anticiperen op en voorbereiden op risico's en problemen

Kalm blijven en anderen helpen dat te doen

Hoe je een positief imago van je organisatie kunt handhaven

De behoefte aan nauwkeurige en bewezen feiten, vooral in crisis tijden

Tone of Voice

Wat je absoluut niet moet doen in tijden van crisis

Vul het formulier op deze pagina in om de webinar on-demand te bekijken.

Over onze sprekers

Matías heeft +7 jaar uitgebreide PR & Marketing ervaring in B2B, B2C, technologie, en productcommunicatie in bedrijfs-, startup- en kantoor omgevingen. Hij is gespecialiseerd in B2B & B2C Tech PR. Nu werkt hij als CEO & Oprichter van PRlab, een geïntegreerd marketing bureau gespecialiseerd in Scaleups en de designsector.

Frits werkt al 3 jaar als Key Account Manager / Client Succes Manager bij Meltwater, waar hij onze grootste klanten helpt met crisiscommunicatie. Frits houdt van alles wat met vliegtuigen en voetbal te maken heeft (jammer dat beiden hard getroffen zijn en waren door de recente situatie).

Jacob werkt al 2,5 jaar bij Meltwater, waar hij verantwoordelijk is voor de afdeling New Business. Met een achtergrond in de sustainability en consultancysector raakte hij geïnspireerd door Media Intelligence. In zijn vrije tijd houdt Jacob van alles met een bord; snowbo(a)rden, wakebo(a)rden en bordspellen.