Marketeers & communicatieprofessionals vinden het heerlijk in de laatste trends te duiken. Voice-search, chatbots, influencer-marketing....

Maar waar gaat marketing nou echt om? Om het sturen, overtuigen en motiveren van mensen. En de essentie daarvan is…. Conversiegerichte Copywriting.

Copywriting maakt nieuwsgierig.

Copywriting zet mensen aan tot actie.

Copywriting zorgt voor groei, omzet en winst.

Christ onthult in dit webinar het geheim van Conversiegerichte Copywriting. Met kleine aanpassingen boek je morgen meer resultaat!



Spreker

Christ Coolen

Specialist marketing- & gedragspsychologie, christcoolen.nl

Christ Coolen is gefascineerd door de combinatie van marketing, psychologie en gedragswetenschap. Vanuit die fascinatie maakt hij "geraffineerde simpele" slideshows op Linkedin. Daarnaast geeft hij marketing trainingen en is hij auteur van De Leukste Nieuwsbrief over Marketing(Psychologie).