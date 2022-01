3 Tips voor de 2022 PR-planning

In deze webinar neemt PRlab je mee in de nieuwste PR trends voor 2022. Hierbij hebben we het over het 'hybride jaar' in PR. Ook bespreken we de uitdagingen en best practices in employer branding om het juiste talent en de juiste bureaus te vinden, waarbij we ingaan op de welbekende discussie van in-house vs consultants/bureaus. Als laatste onderwerp presenteren we het belang van PR-rapportages, op welke KPI's je je moet richten en welke tools je kunt gebruiken.

2022 als het Hybride jaar - Terwijl sommige landen zich openstellen gaan anderen terug naar lockdowns met een strikte regelgeving. Evenementen en in-person media events moeten de juiste synergie vinden tussen in-person en online om zich te kunnen aanpassen aan een ad-hoc en last minute regelgeving om toch dezelfde waarde te leveren.

De strijd om het vinden van PR-talent - De strijd om talent is in veel landen reëel geworden door de stijgende economieën, de recordhoge kapitaalinvesteringen en de exponentiële groei van bedrijven, wat betekent dat er een recordaantal mensen wordt gerekruteerd. Dat alles vertaalt zich in een enorme vraag naar talent, wat ons dwingt om ons employer brand te vernieuwen als we onze teams willen laten blijven groeien. PR speelt hierbij een sleutelrol.

Het belang van PR-rapportages- Nu digitale marketing steeds meer datagedreven wordt en start-ups en scale-ups de PR-wereld steeds meer gaan domineren, wordt de druk om nauwkeuriger te rapporteren en waarde te tonen steeds groter.

