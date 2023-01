We bevinden ons in een unieke en leuke tijd om marketeer te zijn! Nieuwe technologieën, virtuele werelden, innovaties van onze favoriete sociale platforms... of je nu bezig bent met content marketing, digitale marketing of social media marketing, je creatieve gedachtes zullen hard lopen nu we 2023 ingaan!

Om je op weg te helpen hebben we alle updates, top-nieuwsberichten en technologische vooruitgang geanalyseerd om je onze bijgewerkte marketingtrends-gids te brengen. Lees verder en stel een winnende marketingstrategie voor 2023 op!

We behandelen:

Toegankelijkheid in marketing

Instagram Reels

AI-contentcreatie

Marketing in de Metaverse

De toekomst van demografische gegevens

En nog veel meer!

