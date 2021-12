Meet Je Prestatie

Analyseer En Optimaliseer

Onze analyse dashboards geven je direct inzicht in je best presterende content en social mediakanalen, en kunnen regelmatig automatische engagement rapporten genereren die je met stakeholders kunt delen.

Je krijgt duidelijke inzichten in wat werkt en waar je verbeteringen moet aanbrengen, zodat je je strategie en tactieken voortdurend kunt bijschaven om engagement te verhogen. Je kunt data van al je kanalen in één rapport samenvoegen, je op afzonderlijke platforms concentreren, of informatie op elke gewenste manier ordenen.

Als je klaar bent om je social media strategie naar een hoger niveau te tillen, kun je zelfs benchmarken met de sociale accounts van je concurrenten om na te gaan hoe jouw engagement prestaties zich verhouden tot die van hen, zodat je mogelijkheden tot verbetering kunt ontdekken.

De analyse tools van Meltwater maken duidelijke, ready-to-present grafieken die je gemakkelijk in je eigen slidesheets kunt invoegen, of je kunt het rapport of de dataspreadsheet naar PDF exporteren. Als je een echt datagerichte marketeer bent, kun je ook onze API gebruiken om direct toegang te krijgen tot diepgaande data over social media en die in je eigen toepassing inpluggen om te analyseren.