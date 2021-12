"Meltwater is geweldig voor het genereren van rapporten over media hits binnen zeer specifieke tijdsbestekken en over zeer specifieke onderwerpen die voor ons relevant zijn. Het feit dat we ons kunnen concentreren op de resultaten helpt ons om onze middelen daar in te zetten waar ze de beste resultaten opleveren. De inzichten die we uit het platform hebben gehaald, blijven ons de weg wijzen naar nieuwe wegen om onze boodschap uit te dragen."

Juan Carlos González Díaz - Regional Communications Manager, Plan International Latin America