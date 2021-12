Newswire Distribution

Newswire Distribution is een distributieservice voor persberichten die geïntegreerd is in het media-intelligence platform van Meltwater, waardoor PR-teams de luxe hebben om persberichten op grote schaal te versturen naar websites en mediakanalen wanneer ze maar willen, of het nou in real-time of gepland is.

Deze vorm van distributie neemt een persbericht en zet het 'on de wire', een elektronische transformatie dienst die actuele media content levert aan nieuwsbureaus en journalisten. Met meer dan 100 newslines om uit te kiezen helpt de distributieservice voor persberichten van Meltwater Newswire, PR-professionals om gerichte, gegarandeerde PR-coverage te krijgen.

De distributieservice voor persberichten van Meltwater Newswire helpt je bij het verspreiden van jouw boodschap naar een zo breed publiek als je maar wilt, of dat nu gericht is op een lokaal, nationaal of wereldwijd publiek. Deze specifieke vorm van distributie van persberichten omvat gedrukte media en radio, online sites, databases en vakpublicaties uit een industrie naar keuze. Deze methode voor de verspreiding van persberichten omvat ook real time, full-text feeds via het volledige AP satelliet netwerk, online FTP en content syndicaten.

