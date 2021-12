Publiek: Hetzelfde als maandelijkse of driemaandelijkse rapporten, afhankelijk van de grootte van de campagne



Use case: Campagnes moeten beginnen met een heel specifiek doel, bijvoorbeeld een nieuw product lanceren, een nieuwe markt betreden, of bekendheid geven aan een specifieke promotie, gebeurtenis of thema. Jouw campagnerapport houdt vervolgens je succes bij met behulp van een verscheidenheid aan data dat in de PR-software van Meltwater beschikbaar is, zodat je kunt rapporteren over relevante resultaten op het gebied van public relations.