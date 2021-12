Slim Zijn Met Delen Gratis demo

Om minder tijd te besteden aan het handmatig samenstellen van interne nieuwsbrieven en het maken van rapporten, zijn er digitale oplossingen die bedrijven kunnen gebruiken om het zware werk voor hen te doen. Communicatie met het uitvoeringsteam kan bijvoorbeeld via een mobiele app. Als de informatie snel moet worden gedeeld en op maat gemaakt moet worden, kan ze via push notificaties rechtstreeks naar de mobiele telefoon van het management gestuurd worden.

De digitale nieuwsbrief is een andere manier om regelmatig informatie te verstrekken aan de verschillende stakeholders binnen de organisatie. De gebruiksmogelijkheden voor dergelijke comms zijn heel dynamisch. In het eenvoudigste geval kan het gaan om een klassiek persoverzicht met de belangrijkste informatie over de reputatie van je bedrijf. Nieuwsbrieven met informatie over prestaties van concurrenten, leveranciers en belangrijke klanten zijn echter populairder bij bijvoorbeeld verkoopteams. Aan de andere kant kunnen HR afdelingen een nieuwsbrief voor werknemers maken om het bedrijf en de werknemers als thought leaders te positioneren, via kant-en-klare inhoud voor LinkedIn.

Als je het hele personeel informatie moet geven, is een mediacentrum op het intranet een goede manier om de stroom van die informatie te automatiseren. Categorisering stelt de lezer in staat zich te concentreren op de informatie die voor hem het meest interessant is.