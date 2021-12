20 jaar ervaring als #1 Media Monitoring Platform.

De hoeveelheid informatie die online wordt gepubliceerd blijft elke dag toenemen, terwijl PR- en marketingprofessionals maar weinig tijd hebben om relevante content te vinden.

We leven in een tijdperk waarin niets in de wereld gebeurt zonder een online een spoor van informatie achter te laten. Met meer dan 20 jaar ervaring heeft de gebruiksvriendelijke media monitoring service van Meltwater miljoenen PR- en marketingprofessionals over de hele wereld geholpen met het monitoren van hun merk, markten, concurrenten, campagnes, trends en nog veel meer.

Sinds 2001 hebben we geïnvesteerd in onze eigen technologie om content te verzamelen van meer dan 270.000 wereldwijde nieuwsbronnen, social media platforms, forums, blogs, geprinte media, broadcasts en podcasts. Wij halen dagelijks meer dan 500 miljoen stukken nieuwe content binnen en blijven dagelijks nieuwsbronnen toevoegen. Je hebt altijd toegang tot jouw zoekresultaten en kunt real time analyses krijgen via onze toonaangevende mobiele app, die beschikbaar is voor iOS en Android.

