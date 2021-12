Wil je de data komend uit onze Audience Insights tool integreren met jouw eigen data of visualisaties? Geen probleem, Meltwater maakt het gemakkelijk. Genereer automatisch rapporten over topcategorieën, gedrag, sentiment en media. Exporteer rapportages eenvoudig naar PDF of PowerPoint formaat met de meest relevante inzichten over je doelgroep om direct te delen met belangrijke stakeholders.

Als alternatief exporteer je analyses naar een CSV bestand, zodat je deze gemakkelijk kunt verwerken, delen of integreren binnen je organisatie. Je bent een stap dichter bij het nemen van geïnformeerde zakelijke beslissingen, gebaseerd op zowel kwalitatieve als kwantitatieve data.

Krijg antwoord op vragen zoals "wie is er geïnteresseerd in wat we doen?" en "met welke onderdelen van ons merk zouden ze zich het meeste identificeren?". Verzamel data om je volledig op jouw doelgroep te kunnen richten met deze moderne manier van marktonderzoek en segmentering. Daardoor ga je nog een stap verder in het domein van thought leadership en bouw je geloofwaardigheid op als merk.

Misschien wel het mooiste van social data is dat dit nooit verjaart - het verschuift en evolueert mee met de wereld, zodat je altijd op de hoogte blijft van de laatste veranderingen en consumententrends. Met behulp van social data houd je een vinger aan de pols van relevante gebeurtenissen in de wereld. Daardoor wordt social listening en media monitoring software een cruciaal onderdeel voor de successen van communicatie- en marketingprofessionals.