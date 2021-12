APIs & Data

Customized oplossingen te maken

We begrijpen het, soms bieden kant-en-klare producten gewoon niet de vormbaarheid die je bedrijf nodig heeft en heb je een alternatief nodig. Met onze API heb je de ultieme controle over hoe, waar en over welke tijdsperiode je media analytics ontvangt. Of je nu algemenere data of specificaties wilt zien, de keuze is aan jou. Vertel Meltwater gewoon was je gewenste eindpunt is en krijg toegang tot de grootste media source base van de sector, bijbehorende metadata en historische archieven.