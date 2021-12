Mobiele App van Meltwater

Our industry-leading mobile app is so much more than just a newsreader.

Access your saved searches to consume and share content directly from your mobile. Tag articles, curate newsletters, and access analytics and interactive dashboards. Set up instant notifications on the searches and topics that matter most to you, with the ability to set up alerts for a fixed amount of time to allow you to stay on top of a hot-button topic or emerging crisis.

Use the ‘What’s New’ tab to stay abreast of breaking content in your saved searches. Run an unlimited number of ad-hoc searches in the Explore tab, which allows you to find relevant news articles, social media posts and broadcast clips on any topic quickly. If you’re out and about, you shouldn’t have to rely on Google searches or sifting through your social media feeds to keep up with breaking news. You can find filtered, relevant content directly through the Meltwater app.

Onze toonaangevende mobiele app is zoveel meer dan alleen een nieuwslezer.

Krijg toegang tot je opgeslagen zoekopdrachten om content direct vanaf je mobiel te bekijken en te delen. Tag artikelen, stel nieuwsbrieven samen, en krijg toegang tot analyses en interactieve dashboards. Stel onmiddellijk meldingen in over de zoekacties en onderwerpen die je het meest interesseren, met de mogelijkheid om waarschuwingen voor een bepaalde tijd in te stellen zodat je op de hoogte blijft van een actueel onderwerp of een opkomende crisis.

Gebruik de 'What's New' tab om op de hoogte te blijven van nieuwe content in je bewaarde zoekacties. Doe een onbeperkt aantal ad-hoc zoekacties in het Explore tabblad, waarmee je snel relevante nieuwsartikelen, social media berichten en uitzendingen over elk onderwerp kunt vinden. Als je onderweg bent, moet je niet op Google zoekopdrachten of het doorspitten van je social media feeds zijn aangewezen om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Je kunt gefilterde, relevante content direct via de Meltwater app vinden.