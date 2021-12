Samenvatting

Meltwater helpt Zespri bij

Campagne management

"We hebben zoekopdrachten op meldingen over kiwi’s, gezondheidsthema’s, termen die we in onze campagnes gebruiken enzovoort, om bij te houden waar onze community’s zich bevinden en wat ze zeggen. Voor, tijdens en na iedere campagne vergelijken we dan het volume dat opgepikt wordt en andere statistieken, afhankelijk van de markt."

Crisis monitoring

"Even geleden was er een probleem rond het schoolfruit in Nederland. Hoewel Zespri hier niet actief bij betrokken was, werd dit wel geschreven. We hebben de desbetreffende journalisten toen kunnen identificeren en contacteren om het recht te zetten."

De juiste influencers bereiken

"Bij onze collega’s in de VS hebben we een mooi voorbeeld gezien. Carlos Gomez, een Dominicaanse honkballer bij de Milwaukee Brewers, vertelde dat hij googelde waar rijke mensen over praatten toen hij naar de VS kwam, om erbij te horen. Zo vond hij uit dat kiwi’s rijk zijn aan kalium. We stuurden hem een kiwi-pakket met meer gezondheidsinformatie, en kregen een fantastische tweet terug!”