Oplossing

Tijdens de #UNGA74, had het WWF een reeks evenementen om externe partners te betrekken, waarbij Audience Insights een cruciale rol speelde in het identificeren van de belangrijkste doelgroepen in deze evenementen. Dit stelde de organisatie in staat om creatieve middelen zoals video's en verschillende boodschappen te richten op relevante profielen en influencers, en effectief bewustwording te vergroten van het doel om een #NewDealForNature & People te creëren.

Het WWF gebruikte Audience Connect ook om op maat gemaakte doelgroepen op Twitter te creëren. Zo konden ze relevante boodschappen en call to actions op verschillende publieksgroepen richten via Twitter Ads. De organisatie hield de sociale gesprekken rond #UNGA74 en #NewDealForNature & People in de gaten, net zoals welke content goed presteerde.