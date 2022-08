Wereldwijd Brand management

Het merk Western Union, dat meer dan 170 jaar geleden werd opgericht, heeft een internationale bekendheid die een 24/7 beheer in elke tijdzone vereist. Escobedo en zijn team hebben een oplossing nodig die de reputatie van het merk kan volgen en evalueren op televisienieuws, digitaal nieuws, blogforums, beoordelingssites en een veelheid aan social media platforms. Meltwater's oplossingen voor media monitoring en social listening, Explore, zorgt ervoor dat het team nooit een tweet mist.

De real-time analyse op het platform - dat zo goed als alles meet van het sentiment van gesprekken op sociale kanalen tot hoe invloedrijk de auteurs van topvermeldingen zijn - maakt tijdrovende processen voor het verzamelen van gegevens overbodig. In plaats daarvan kunnen Escobedo en zijn team zich concentreren op diepgaande analyse, waarbij ze gebruik maken van geografische regiofilters, vergelijkingen van het stemaandeel van concurrenten, en trefwoordwolken om verschillende groepen gesprekken over Western Union wereldwijd op te pikken.

Western Union gebruikt het Meltwater platform ook als oplossing voor crisisdetectie. Spike-waarschuwingen voor gemarkeerde sleutelwoorden en onderwerpen helpen om potentiële risico's voor de merkperceptie vroegtijdig op te sporen, met inzichten die de nodige reactie onderbouwen. Als leider in de sector komen die functies het bedrijf dubbel ten goede. Vroegtijdige waarschuwingen over natuurrampen, humanitaire crises en andere wereldgebeurtenissen helpen het bedrijf om zijn berichtgeving proactief af te stemmen op doelgroepen in relevante regio's.

Meet de Echte Impact van je Berichtgeving

Met campagne monitoring kunnen de communicatieteams van Western Union hun output afstemmen op overkoepelende bedrijfsprofessionals. Dit was vooral het geval bij de publicatie van het strategisch rapport van Western Union over milieu, maatschappij en bestuur, of ESG in 2021.

Het meten en begrijpen van de reacties van het publiek op de campagne was van cruciaal belang om te weten hoe Escobedo en zijn team in de toekomst soortgelijke initiatieven moeten uitrollen. Ze gebruikten de aangepaste dashboards van Explore en interactieve analytische grafieken om in één oogopslag kritische details te begrijpen, zoals het sentiment van het gesprek en de berichtgeving, en of vooraanstaande publicaties en industrieleiders al dan niet hun mening hadden gegeven. Dankzij de snelle omzetting van dashboards in presentatieklare dia's konden de analyse-, branding-, marketing- en communicatieteams van Western Union gemakkelijk samenwerken en strategieën ontwikkelen op basis van een uitgebreide, geïntegreerde verzameling gegevens. Ze hoefden niet meer van de ene tool naar de andere, bij Meltwater is alles op één plek te vinden.

Hand in hand met aangepaste dashboards stelde aangepaste rapportage Escobedo's team in staat resultaten efficiënter te communiceren aan belangrijke stakeholders en besluitvormers. "De behoeften en verwachtingen van de C-suite zijn enorm veranderd als het gaat om mediamonitoring, analyse en inzichten," legt Escobedo uit. "Als je ze alleen een grafiek van het aantal vermeldingen in de loop van de tijd geeft, zullen ze daar geen tijd aan besteden. Ze willen zien of we het gesprek beïnvloeden en hoe? Wat is onze reputatie? En wat betekent dat voor ons bedrijf en onze bedrijfsprioriteiten?"

Met cruciale informatie, bedrijfsprofessionals en teams op één lijn kon Western Union het proces versnellen door snel actie te ondernemen en een strategie te maken over hoe ze hun communicatie zouden ontwikkelen.

Profiteer van Aangepaste Rapportage en Professionele diensten

Wat er ook gebeurt, het wereldwijde geldverkeer stopt nooit. Om bij te blijven moet Western Union in staat zijn om in real-time te reageren op en mee te evolueren met veranderingen in de sector, het bedrijf en het publiek. De zakelijke en professionele diensten van Meltwater stellen Escobedo in staat om de capaciteit van zijn team te vergroten zonder dat het fysiek groter hoeft te worden.

Wanneer ze op maat gemaakte kaders nodig hebben om de effecten te meten van alles van nieuwe persberichten tot het uitrollen van campagnes, vertrouwen ze op de professionele diensten van Meltwater om snel resultaten te leveren. Omdat gesprekken over Western Union non-stop en over de hele wereld plaatsvinden, zorgt Meltwater ervoor dat ze in staat zijn om snel kansen en risico's te identificeren.

Meer dan een externe bron, werken de professionele diensten van Meltwater synchroon met de activiteiten van Escobedo bij Western Union. Ze werken samen om voor Western Union een scoringsmodel op maat te maken dat het ware sentiment en de prominentie van vermeldingen in de media meet, samen met traditionele maatstaven zoals volume en bereik. "We zien hen als een verlengstuk van ons team - enorm betrouwbaar en responsief," zegt Escobedo. "Als ik dringend iets nodig heb, kan ik er altijd op rekenen dat ze snel terugkomen met een antwoord, of het nu gaat om een diepgaande analyse of het maken van een aangepaste waarschuwing."