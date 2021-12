Oplossing

Een betere berichtgeving met behulp van (social) media management

• Managen van de sociale kanalen

Middels de samenwerking met Meltwater is Weeronline in staat om de berichtgeving naar de consumenten toe beter te stroomlijnen en de ervaring van de consumenten te optimaliseren. Jaco van Wezel vertelt dat het managen van de sociale kanalen vanuit één platform ook een goede samenwerking met de IT-afdeling tot stand brengt: "Via social media kunnen we in de gaten houden of er geen bugs gaande zijn die we zelf nog niet opgemerkt hebben. Het gebeurt wel eens dat er een bug is die maar bij een paar mensen voorkomt, en dan krijgen we dat vaak via Twitter binnen. Met het platform is het heel makkelijk om deze berichten direct door te sturen naar de IT-afdeling". Het team kan vervolgens in het platform efficient samenwerken om adequate antwoorden te geven. Ze kunnen duidelijk zien welke berichten al zijn afgevinkt en welke berichten nog beantwoord moeten worden door een collega.

• Naamsbekendheid en media coverage monitoren

Wat een groot voordeel volgens Jaco is, is dat ze al gebruik maakten van media monitoring bij Meltwater. Nu gebruiken ze dus beide platformen van één partner. "We monitoren de media voornamelijk om te analyseren hoe vaak we daadwerkelijk genoemd worden. Je kan er wel een beeld van krijgen door zelf het internet af te struinen, maar dan mis je toch wel veel. En doordat ik alle meldingen realtime binnen krijg, word ik vaak getriggerd om een artikel in te duiken", zegt Jaco. Af en toe ziet hij dat er informatie van Weeronline aan de concurrent wordt toegeschreven, dan kunnen ze dat snel en eenvoudig rechtzetten. Maar daarnaast monitoren ze ook berichtgeving van de concurrentie, om snel in te kunnen springen op ontwikkelingen. Zo kunnen ze altijd zien of ze nog extra informatie aan een verhaal toe kunnen voegen of er zelf een leuke draai aan kunnen geven.

"Naast weersverwachtingen schrijven we ook veel over waarschuwingen of kleine onderzoekjes. Laatst was het bijvoorbeeld de 100ste warme dag van het jaar, iets dat nog maar acht keer eerder is voorgekomen. Dat dit tegenwoordig vaker voorkomt kunnen we dan toeschrijven aan de klimaatverandering ", zegt Jaco. "Daarnaast worden wij regelmatig toegevoegd aan berichtgeving over een KNMI-waarschuwing. Door toepassingen te noemen van mogelijke gevolgen van het weer en meer details te geven over gemeten en te verwachten weersextremen leveren wij extra informatie die relevant is voor media en consument. Zodra we worden genoemd krijgen wij hier direct een melding van binnen."