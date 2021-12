Samenvatting

Meltwater helpt RHDHV op de volgende punten:

Coverage monitoren en nieuws signaleren via social media

“Dankzij Meltwater hoeven we zelf niet naar de speld in de hooiberg te zoeken.. Soms komt het systeem met leuke verrassingen. Zo zag ik laatst dat we genoemd werden in een artikel uit de Malediven over een kustversterkingsproject. Ook was er een duidelijke piek in online berichtgeving te zien toen in januari 2015 NACO, een onderdeel van RHDHV, een miljoenentender voor een grote klus voor de nieuwe luchthaven van Mexico-stad had gewonnen. Zulk nieuws is dan perfect om toe te voegen aan de intranet newsfeed en om ook op onze eigen website aandacht aan te besteden.” Suzette schreuder – Press Officer

De juiste journalisten oppikken

“Door Meltwater heb ik een compleet beeld van het online medialandschap. Niet puur van onszelf en de branche, maar ook welke journalisten waarover schrijven en dus belangrijk zijn om te volgen. Als er kritisch of zelfs onjuist over ons geschreven wordt, kunnen we dit snel zien en al dan niet handelen. Of dit nu een feitelijke verbetering naar een journalist betreft of het alvast informeren van onze klant, een goed beeld van de situatie hebben is essentieel.” Suzette Schreuder – Press Officer

Social media campagnes managen

“Via het Meltwater platform hebben we nu de mogelijkheid om de social media campagnes tot in de puntjes te monitoren. Een voorbeeld hiervan is de innovatiecampagne in 2014, waarover we ook content plaatsten op onze verschillende kanalen. Het is vooral heel fijn dat onze accountmanager bij Meltwater ons altijd kan helpen en dat hij weet wat wij als organisatie willen. Vanwege zijn inzicht in het bedrijf is het makkelijk koppelen. We hebben een flink aantal zoekopdrachten staan, en soms stellen we nog weleens iets verkeerd in. Dan worden we direct geholpen en is het snel gecorrigeerd.” Suzette Schreuder – Press Officer