Stoomlijn Workflows en Kostenbesparingen

Teams die wereldwijd opereren hebben robuuste oplossingen nodig. Dit geldt vooral voor Red Havas, waarvan de teams in verschillende markten wereldwijd actief zijn. Omdat veel van zijn cliënten in meerdere markten aanwezig zijn, had het bureau een manier nodig om werkstromen te stroomlijnen en hulpmiddelen te consolideren.

Het bureau wilde vooral inefficiënties wegwerken, zowel voor zichzelf als voor zijn klanten. Het zoeken naar verschillende platforms voor data over verschillende kanalen die vervolgens naar een ander, op zichzelf staande tool moesten worden gemigreerd, belastte zowel de workflows als de budgetten.

Red Havas gebruikt de oplossingen van Meltwater om de operationele efficiëntie te optimaliseren en haar geografisch ver uit elkaar werkende teams op één lijn te krijgen. In plaats van van software naar software te springen, zijn de social listening-, mediamonitoring- en social media marketing activiteiten van Red Havas nu geconsolideerd in de Meltwater suite. Terwijl teams in verschillende markten vroeger verschillende tools gebruikten, genieten ze nu van een naadloze samenwerking.

Het op elkaar afstemmen van werkstromen met Meltwater geeft Red Havas nog meer ruimte om haar strategieën naar een hoger niveau te tillen. Ze gebruiken bijvoorbeeld inzichten uit sociale analyses om een strategie voor influencer engagement en marketing te ontwikkelen. Met behulp van de uitgebreide segmentatie van de publieksdemografie van ons Klear platform kan het bureau drie categorieën van influencers identificeren - verhalenvertellers, distributeurs en makers - en hun strategieën voor het benaderen en selecteren van influencers aan elke klant aanpassen. "Dit is echt een belangrijk aandachtspunt voor ons bedrijf, zegt Tiller, en "het samenbrengen van alles in één tool en dat dan makkelijk terug kunnen presenteren is wat we vooral in het partnerschap waarderen."

Als bijkomend pluspunt hielp het optimaliseren van de operaties Red Havas bij het optimaliseren van de budgetten. "Dat is iets dat we aan onze cliënten kunnen doorgeven en dat is iets wat zij waarderen," zegt Tiller.

Ontwikkelen van Nieuwe Business

"Ik denk dat een van de belangrijkste resultaten van onze samenwerking met Meltwater alleen al de acquisitie van nieuwe bedrijven is," zegt Tiller.

Terwijl het nieuwe prospects en bestaande klanten koestert, wendt Red Havas zich vaak vroegtijdig tot Meltwater om te helpen essentiële oplossingen te identificeren die aan de behoeften van deze bedrijven kunnen voldoen. Dat partnerschap heeft geleid tot nieuwe, aangepaste productaanbiedingen die de diensten van het bureau uitbreiden en zijn missie om PR opnieuw te definiëren, ondersteunen.

Meltwater helpt Red Havas bij het ontwikkelen van een op maat gemaakt evaluatieraamwerk, de zogenaamde Merged Media Score, dat aansluit bij haar begrip van het moderne publiek en consumentengedrag. De Merged Media Score integreert belangrijke maatstaven - waaronder prominentie, sociale echo, volume en sentiment - voor social media, digitaal nieuws en online community kanalen in een omnichannel scoresysteem.

Gewapend met competitive inzichten die precies vastleggen hoe consumenten in verschillende media met merken omgaan, voorziet de agency huidige en toekomstige klanten van aangepaste Merged Media Score rapporten die zijn op data gebaseerde strategieën tot leven brengen.

"Een oplossing voor de klant ontwikkelen en hen laten zien hoe het er echt uit zou kunnen zien en hoe het zou kunnen werken, dat is iets waar ze enthousiast van worden. Zeker als hij dat ziet in een nieuw voorstel voor een bedrijf. Meltwater heeft ons zeker geholpen nieuwe zakelijke kansen over de streep te trekken," zegt Tiller.