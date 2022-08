Werk Samen met Wereldwijde Teams

Met klanten en kantoren in verschillende landen en tijdzones is het een uitdaging om handmatig content en pitches te delen op de juiste tijden. Met de planning functie van Meltwater hoeven de medewerkers van PRLab niet meer tot midden in de nacht wakker te blijven om een persbericht in bijvoorbeeld Californië te versturen.

“Veel van onze klanten zitten niet in de Benelux, dus om toch in hun tijdzones te kunnen werken zonder persé wakker te hoeven blijven, is voor mij super handig.”

Hier komt ook het internationale karakter van Meltwater van pas. Voorheen betekende het hebben van een internationaal team voor PRLab dat voor elk land waarin het actief is een aparte oplossing moest worden aangeschaft. Het Meltwater platform biedt één plek voor alles en iedereen, ongeacht fysieke locatie en de grootte van het team. Hierdoor kon PRLab ook alles samenvoegen op één locatie om met het hele team vanuit hetzelfde platform te werken.

Doordat alles binnen het Meltwater platform overzichtelijk op één plek te vinden is, is het ook makkelijk om het werk van anderen over te nemen wanneer iemand bijvoorbeeld ziek of op vakantie is. Iedereen gebruikt hetzelfde platform en krijgt toegang tot wat hij of zij nodig heeft waardoor de werknemer alles, maar ook alleen, ziet wat diegene nodig heeft. Op deze manier blijft het overzichtelijk en zorgt PRLab dat iedereen goed zijn werk kan uitvoeren.

PRLab gebruikt ook verschillende producten van Meltwater. Daardoor komt dit voordeel nog beter van pas. PRLab gebruikt de Meltwater oplossingen om zowel de analyses te doen als om de dashboards en rapportages te delen met klanten. Dit allemaal in één klik. “Het beste van Meltwater vind ik de gebruiksvriendelijkheid. Het is super toegankelijk en intuïtief en het maakt het gemakkelijk om iemands werk tijdelijk even over te nemen.”