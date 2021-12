Uitdaging

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron. De Plastic Soup Foundation wil voorkomen dat in de toekomst nog meer plastic in zee terecht komt. Plastic in water is voor veel zeedieren dodelijk omdat het niet langs biologische weg verteert. Daarnaast zijn schepen, de visserij en de off-shore industrie belangrijke veroorzakers van de vervuiling.

De Plastic Soup Foundation bestrijdt een probleem dat niet stopt bij de landsgrenzen, waardoor het ontzettend belangrijk is om te weten wat er speelt. ‘We hebben wereldwijde campagnes. We willen weten welk effect deze hebben. Maar misschien nog wel belangrijker is de stap die we daarvoor zetten. Plastic Soup Foundation wil namelijk graag weten wat voor maatschappelijke issues er spelen in een land. Zo kunnen we er met onze campagnes op inspelen’ , aldus Maria Westerbos.