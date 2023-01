Consistente en schaalbare data analyse op wereldwijd niveau

"Om een echt concurrentievoordeel te behalen, moeten we ervoor zorgen dat data centraal staat bij alles wat we doen," zegt Global Consumer Insights Director Florence Rainsard. "Van marketing en consumenteninzichten tot IT, alle afdelingen moeten nauw samenwerken en de kracht van data benutten."

De Consumer Insights-oplossing van Meltwater stelt Pernod Ricard in staat om precies dat te doen, waarbij sociale data wordt gestructureerd om de algemene bedrijfsfocus en de respectieve behoeften van de afdelingen te weerspiegelen.

Als aanvulling op de unieke aanpak van het bedrijf voor consumentenonderzoek past de oplossing AI, data science en expertise op het gebied van marktonderzoek toe om gefragmenteerde consumentensignalen te prioriteren en categoriseren.

Meltwater gaat verder dan simpel alleen maar volgen van het merkt en laat Pernod Ricard categorietrends en publieksgedrag op community-niveau analyseren om de gezondheid van het merk te meten en productinnovatie te stimuleren.

Product en klantreis innovatie

Social listening is al lange tijd een integraal onderdeel van de strategie van Pernod Ricard, maar veel oplossingen op de markt konden de snelheid, spontaniteit en pure hoeveelheid sociale data die tegenwoordig voor merken beschikbaar zijn, niet bijhouden. Omdat Pernod Ricard dit vroeg inzag, voegde ze in 2017 de consumer insights-oplossing van Meltwater toe aan hun tech stack om consumenten sneller, dieper en consistenter te begrijpen.

Pernod Ricard gebruikt Meltwater om sociale vermeldingen van het merk te organiseren per consumptiemoment. Dit geeft het bedrijf een real-time, doorlopend overzicht van welke van zijn producten het populairst zijn op bepaalde momenten van de dag (lunch, aperitief, diner) of bij specifieke gelegenheden (festivals, clubs, thuis), vieringen (bruiloften, verjaardagen) en nationale feestdagen (Koningsdag, Bevrijdingsdag, Nationale Feestdag). Het gebruikt deze data om veranderingen en seizoensgebonden schommelingen in het consumentengedrag te analyseren. Met het verkregen inzicht kan het bedrijf onvergetelijke ervaringen creëren die niet alleen voldoen aan de verwachtingen van de klant, maar deze zelfs overtreffen.

"De inzichten belichten niet alleen wanneer, maar ook waarom en hoe onze klanten hun favoriete producten consumeren," legt Florence uit. "We kunnen data gebruiken om toekomstige smaakcombinaties of cocktailalternatieven te identificeren." Met Meltwater bij de hand kan Pernod Ricard snel en proactief data-gestuurde beslissingen op het gebied van verkoop, marketing en productontwikkeling aanvullen.

Trends in de industrie ontdekken

Met de social listening oplossing van Meltwater kan Pernod Ricard online gesprekken en patronen onderzoeken om snel en kosteneffectief inzicht te krijgen in het groeipotentieel van opkomende trends. De vroege analyse van de categorie biologische wijnen stelde het bedrijf in staat om barrières voor toetreding, pijnpunten en interesse in het product op zowel wereldwijd als lokaal niveau te identificeren. Het onderzoeken van belangrijke verschillen tussen kernmarkten over de hele wereld hielp de organisatie bij het efficiënt beoordelen van deze kansen en het identificeren en monitoren van gespreksleiders en influencers- zoals barmannen en -vrouwen - die hun belangrijkste doelgroepen vertegenwoordigen.

"Met Meltwater kunnen we gesprekken volgen die worden geleid door geselecteerde barmannen en -vrouwen die overeenkomen met de profielen van onze doelgroepen," zegt Florence. "Die profielen vertegenwoordigen vijf onderscheidende en invloedrijke communities. En met een voortdurende stroom van data over wat ze leuk vinden en waarom, kunnen we nieuwe smaakcombinaties, mogelijkheden om voedsel te combineren of visuele aspecten van het maken van cocktails aan het licht brengen die in een meer traditioneel onderzoeksproces nooit naar voren zouden komen."

Door de creaties van invloedrijke bartenders te volgen en te analyseren, is Pernod Ricard op de hoogte als het gaat om visuele presentatie van cocktails, smaakcombinaties of nieuwe populaire soorten drankjes. Luisteren naar deskundigen en de reacties van de consument analyseren zonder dat het merk zich met dit organische proces bemoeit, is de meest authentieke en natuurlijke vorm van marketing.

Pernod Ricard was een van de eersten in zijn branche die de waarde van sociale data inzag voor onderzoek en het verzamelen van consumenteninzichten. Of het nu gaat om het meten en verbeteren van campagneprestaties of het analyseren van online consumentendiscussies over microtrends, de oplossingen van Meltwater geven Pernod Ricard de mogelijkheid om vooruit te plannen en vooruit te blijven.