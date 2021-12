Mailchimp is een alles-in-één marketingplatform dat populair is bij MKB's en startups, en een pakket aan marketing automatiseringstools aanbiedt waarmee kleinere bedrijven kunnen concurreren met grotere ondernemingen. Mailchimp zelf is uitgegroeid van een kleine startup, die zich alleen op e-mail concentreerde, tot een van 's werelds bekendste marketing tech platforms, dus het begrijpt waar kleine bedrijven mee te maken hebben die met beperkte marketing middelen proberen op te schalen. In dit succesverhaal horen we Jason Maldonado, Senior Manager of Social Media bij Mailchimp, die uitlegt hoe zijn team social media monitoring van Meltwater gebruikt om trends en thema's te identificeren die de content strategie van het bedrijf sturen. Hij bespreekt ook hoe de sociale oplossingen van Meltwater een groot deel van de social media activiteiten van het bedrijf automatiseren, zodat hij zich kan richten op waardevoller, strategisch werk.