Google & Meltwater

3 Vragen aan Katie Miller

1. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om aan de slag te gaan met een oplossing voor social media-analyse?

Social media stellen ons in staat om een directe analyse te maken van onze accounts en prestaties, maar dit was niet genoeg om de wereldwijde aanwezigheid van ons merk echt te begrijpen.



We moesten ook in staat zijn om gesprekken te volgen over specifieke onderwerpen, over de verschillende producten en trainingen, om het sentiment van deze berichten te begrijpen en om de analyse te automatiseren.

2. Hoe heeft de Meltwater Social-oplossing geholpen deze resultaten te bereiken?

Ten eerste geeft het platform ons toegang tot indicatoren zoals bereik, betrokkenheid en sentiment, die verder gaan dan onze eigen kanalen en essentieel zijn om gesprekken en berichten die relevant zijn voor ons merk te volgen en te analyseren.



Vervolgens stelt het platform ons in staat om de gegevens automatisch te verzamelen en te integreren in onze interne dashboards, wat ons veel tijd bespaart.

3. Voor welke analyses gebruik je deze oplossing?

Inzicht in de algemene impact van bepaalde campagnes en initiatieven was onze prioriteit. Hoeveel vermeldingen zijn er gegenereerd? Hebben we het gewenste publiek bereikt? Hebben we het beter gedaan dan tijdens onze vorige campagne? En vooral, wat kunnen we hieruit concluderen voor onze volgende campagnes?