De Uitdaging

Data Beheren & Inzichten Opdoen

Het doel van The Economist is eenvoudig: de juiste mensen, met de juiste content, op het juiste moment in contact brengen - over de hele wereld. Maar dit is een uitdaging in een uitgestrekt digitaal landschap, gezien de snelle aard van sociale en nieuwsmedia. Meer dan de helft van het publiek van The Economist maakt immers contact met hun content in digitale vorm, en de online wereld kan ingewikkeld zijn om in te navigeren.

Het team van The Economist moest inzichten krijgen in het publiek, relevante gesprekken op gang brengen en aanzwengelen en voldoen aan de veeleisende taken van een 24-uurs doorlopend mediabedrijf, zonder aan kwaliteit in te boeten.

Bovendien wordt een publicatie als the Economist geroemd om zijn geloofwaardigheid, doordachte inzichten en relevantie, wat betekent dat inzichten verwerven en waarde bieden even belangrijk zijn als het halen van een deadline. Hoewel het team elke dag nieuwe en interessante data genereerde, ontbrak het aan de extra laag van inzicht die snel en nauwkeurig de afzonderlijke datapuntjes met elkaar zou verbinden tot een zinvoller verhaal, en hun lezerspubliek zou helpen groeien.