"De uitdaging was om een tool te vinden die alles deed wat het agency eerder gedaan had," zegt Chloé Allègre, Social Media Project Manager bij Domino's.

"Meltwater biedt ons een alles-in-één software waarmee we op al onze volgers op alle platforms kunnen reageren, rapporten kunnen bouwen en kunnen volgen wat er op social media gezegd wordt, plus het influencer gedeelte. Het is praktischer. Het is een totaalpakket."

Geconsolideerde social media workflows

Domino's Pizza Frankrijk heeft compatibele oplossingen nodig om haar merkmonitoring, campagnetracking en prestatieanalyse uit te voeren. Het bedrijf gebruikt Analyze van Meltwater om maandelijkse aangepaste prestatierapporten te maken, Monitor voor mediamonitoring om bij te houden wat mensen over Domino's en haar concurrenten zeggen, en Engage om reacties op haar volgers op sociale platforms te beheren.

Door controle te krijgen over elk facet van haar sociale media activiteiten kon Domino's zich ontwikkelen van een gefragmenteerde, campagne-per-campagne aanpak tot strategisch, data-gestuurd sociaal media management. Wanneer het nu campagnes uitvoert, krijgt het een nauwkeurig beeld van wat bij wie resoneert, compleet met analyse van het gesprekssentiment en de demografische gegevens van het publiek. Krachtige analyses laten het sociale team zien of het op schema ligt om de KPI's te halen of dat het de targeting moet aanpassen om maximaal succes te boeken.

Het hebben van een geconsolideerd geïntegreerd platform bespaart het social media team kostbare tijd en geeft extra analytische mogelijkheden voor een wereldwijd publiek. "Dit stelt ons in staat een globale visie te ontwikkelen, niet alleen voor ons merkimago maar ook voor onze receptcampagnes, die voor ons heel belangrijk zijn," zegt Allègre. Aangepaste rapporten vertellen het team welke pizzarecepten het populairst zijn bij welke demografische groep, data dat niet alleen de marketingstrategieën dient, maar ook de productontwikkeling van het bedrijf kan ondersteunen. Gelukkig is de onttrokken data ook toegankelijk en bruikbaar voor andere personen buiten de hoofdgebruikers van de platforms. Deelbare dashboards en rapportageslides maken het gemakkelijk om waardevolle inzichten naar teamoverstijgende stakeholder te sturen.

Met Meltwater kan Domino's een kennisbank over haar publiek opbouwen die met elke merkvermelding en social media post groeit. Met data over social intelligence binnen handbereik kan Domino's samen met haar klanten evolueren in plaats van achter de feiten aan te moeten lopen.

Community management en social media engagement dat verkeer stimuleert

Met Meltwater kan Domino's haar klanten aanspreken met een directheid en vertrouwdheid die het voorheen nooit kon. Door tijdrovende, heen-en-weer processen af te schaffen gebruikt het social media team Monitor om op de hoogte te blijven van gesprekken over het merk en de pizzasector, en Engage om campagnes op te zetten die resoneren bij hun volgers - in totaal bijna een miljoen op vijf sociale platforms.

Real time alerts over pieken in het verkeer en samengevoegde inboxen zorgen ervoor dat het team kan handelen met de snelheid van het web. Het filteren van berichten en de geschiedenis van eerdere interacties versnellen de responstijden en zorgen voor naadloze, gepersonaliseerde klantervaringen. En dankzij onmiddellijke analyses van de content met het grootste bereik, de grootste engagement en de hoogste sociale echo kan Domino's sociale berichten afstemmen op de onderwerpen en gesprekken die hun publiek het meest interesseren, in real time. Met de verhoogde reactiesnelheid zag Domino's een grotere klantentevredenheid en hogere retentie onder volgers.

Dat was het geval toen een K-popgroep Domino's promootte in een liedje. Een waarschuwing bracht het team onmiddellijk op de hoogte van de resulterende piek in engagement en merkvermeldingen, zodat ze hun voordeel konden doen met het gesprek terwijl het nog gaande was. "De fans vertelden ons dat we een collab moesten maken met de K-pop groep. Engage stelde ons in staat om daarop in te spelen, ideeën uit te wisselen en te lachen met onze klanten, en zij waardeerden dat zeer," zegt Allègre. "We zagen een toename van engagement met 5.000% op onze social media accounts en kregen alleen al op die tweet 50.000 likes, dankzij Meltwater."

Influencers ontdekken en Campagne Beheer

Domino's gebruikt Meltwater ook om nieuwe samenwerkingsverbanden te zoeken. Op basis van community- en doelgroepgegevens van Engage gebruikt het Klear, het influencer marketing platform van Meltwater, om samen te werken met creators die perfect bij het merk passen. Filters voor locatie, interesse, aanhang en platform geven hen de mogelijkheid om het zoeken naar influencers af te stemmen op specifieke campagnebehoeften.

Toen Domino's content creators nodig had voor een Halloween UGC-campagne waarin klanten werden uitgenodigd een stuk pizza met hete saus te versieren, gebruikte Allègre de locatie- en interessefilters van Klear om influencers op het gebied van eten en humor te vinden. Vervolgens bekeek ze hun uitgebreide profielen - inclusief links naar sociale accounts, campagnehistorie en contactinformatie - om influencers te identificeren die engagement zouden stimuleren, het publiek van het merk zouden aanspreken en het bij nieuwe influencers zouden introduceren. "Deze campagne was een succes op onze verschillende social media profielen, dus het platform heeft ons erg geholpen," legt Allègre uit. "We gebruiken Klear bijna elke dag om micro- en nano-influencers te zoeken."