Samenvatting

Wereldwijd bereik voor wereldwijde vraagstukken.

“Wat ik wel merk is dat de wereld zo groot is dat je vaak internationale mogelijkheden en de juiste journalisten, kranten of partijen die over het onderwerp willen schrijven mist als je alleen in Nederland zoekt.”

Luisteren om op de hoogte te blijven van alle relevante berichtgeving

“Wij gebruiken Meltwater echt om te luisteren. We hebben ooit een bericht voorbij zien komen over hoe er meer aandacht moet komen op het bewaken van grenzen en seksuele intimidatie in het middelbaar onderwijs dus voor onze scholenactie konden we deze informatie gebruiken om aan nieuwe scholen te laten weten dat wij lessen geven over dit soort onderwerpen. Op die manier zetten we Meltwater heel functioneel in.”

Gebruikersvriendelijke oplossing om pr-processen te stroomlijnen

“We hebben een klein team, dus we kunnen niet zo heel veel tijd stoppen in persberichten voorbereiden. Met Meltwater hebben we heel snel een persbericht klaargezet en lijsten geselecteerd om de resultaten van ons scholenactie bekend te maken. Het systeem maakt alles gewoon makkelijk, wat niet geldt voor elke tool.”

"s Ochtends vroeg krijgen we alles binnen dus als er weer artikelen zijn dan kan ik als eerste een bericht sturen naar mijn team of naar onze ambassadeurs doorsturen. Ik word wakker en het bericht staat al in mijn telefoon!"

Lisanne Mom, Communicatie & PR Manager - Dance4Life