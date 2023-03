Krachtige PR monitoring en rapportage

Voor Daimler Commercial Vehicles is merkontwikkeling cruciaal voor haar missie om de mensen te ondersteunen die de wereld in beweging houden. In 2021 nam het een bureau in dienst om haar marketingactiviteiten in het Midden-Oosten/Noord-Afrika (MENA) op te voeren. Het wendde zich tot Meltwater om het rendement op investering van haar PR-activiteiten te volgen en te communiceren.

Daimler Commercial Vehicles MENA gebruikt Explore, de sociale en media-informatieoplossing van Meltwater, om haar merkaanwezigheid te monitoren en haar prestaties te vergelijken met die van concurrenten. Dankzij de gebruiksvriendelijke rapportagetools en datavisualisaties van het platform kan het marketingteam eenvoudig updates en successen delen met stakeholders.

"Meltwater Explore heeft ons geholpen om de effectiviteit van onze PR-activiteiten te volgen, te meten en tegelijkertijd te rapporten over de ROI aan het management. Dit had ons zonder Meltwater 60.000 AED (16.300 USD) per jaar hebben gekost," zegt Mandy Chan, Marketing Manager voor Daimler Commercial Vehicles MENA. "Dat is een van de belangrijkste voordelen voor mij als marketingmanager. Zonder het platform was het niet mogelijk geweest om dergelijke rapporten intern te genereren."

Met bruikbare gegevens die slechts een klik verwijderd zijn, kunnen de marketing- en managementteams van Daimler Commercial Vehicles samenwerken om sneller geïnformeerde zakelijke beslissingen te nemen.

Tijdbesparende Kennisdeling Tussen Internationale Teams

Daimler Commercial Vehicles MENA begon haar samenwerking met Meltwater door het customer success team in te zetten om Explore-zoekopdrachten te ontwikkelen. Op deze manier kon het bedrijf sociale en traditionele mediaberichten over haar merken, belangrijke producten, concurrenten en branche-innovaties volgen. Vervolgens had het bedrijf een tijdsefficiënte manier nodig om informatie uit deze zoekopdrachten te delen met stakeholders in het veld.

Daimler Commercial Vehicles gebruikt de functie Nieuwsbrieven van Meltwater om inzichten te delen met meer dan 50 interne leden van het verkoopteam en 33 dealers in 19 landen die met deze data aan het werk kunnen. Met Nieuwsbrieven hebben Chan en haar team een geautomatiseerd proces voor het samenstellen, aanpassen en wekelijks versturen van updates naar hun netwerk zonder kostbare tijd te verliezen. Die mogelijkheid zorgt ervoor dat hun verkoopteams en externe distributeurs op de hoogte blijven van PR-activiteiten, van markttrends en informatie over de concurrentie.

Meltwater Nieuwsbrieven is vooral nuttig in de aanloop naar nieuwe productlanceringen en campagnes. Met Nieuwsbrieven kan Daimler Commercial Vehicles dagelijks nieuws over elektrische voertuigen delen met haar dealers als onderdeel van het initiatief om de beschikbaarheid van EV te bevorderen.

"Zonder Meltwater zou het delen van kennis niet mogelijk zijn geweest vanwege de beperkte capaciteit en tijd," zegt Chan, en voegt eraan toe dat de tool haar team extra mankracht geeft. "Het dagelijks zoeken naar nieuws en het kunnen delen van de nieuwsbrief met onze markten zou anders een aparte fulltime baan zijn."

Terwijl het merk cruciale inzichten en informatie deelt, nemen de ontvangers van de nieuwsbrief deel aan het kennisdelingsproces door er gewoonweg op te klikken. De ingebouwde analyses van de Nieuwsbrieven-tool helpen Chan en haar team te begrijpen welke content het nuttigst is voor hun lezerspubliek en de moeite waard is om verder te onderzoeken.

Toonaangevende Klantenservice en Onboarding

Wanneer nieuwe uitdagingen en kansen zich voordoen, vindt Daimler Commercial Vehicles bondgenoten in het customer succesteam van Meltwater. De vorige serviceprovider voerde minimale updates uit, maar Meltwater is proactief wat betreft de veranderende behoeften van Daimler Commercial Vehicles.

"Het team heeft het account voor ons opgezet en voert regelmatige follow-ups en updates uit om ervoor te zorgen dat we tevreden zijn met de content die we ontvangen," legt Chan uit. "Ze tonen interesse in onze merken en onze producten en bieden ideeën en suggesties. Het gaat niet alleen om de monitoringtool."

Zij en haar team hebben ook toegang tot de online kennisbank van Meltwater - die nu ook het platform voor kennisdeling met en tussen klanten mCommunity omvat - voor snelle antwoorden over de ins en outs van de softwaresuite. "De website van Meltwater is een benchmark met een kennisbank van bronnen, blogs en webinars," zegt Chan. "Ik ben nog nooit andere bedrijven tegengekomen die op hetzelfde niveau zitten."