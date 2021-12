Uitdaging

In 2020 moest AstraZeneca zich zowel positioneren als leider in de farmaceutische industrie als ook haar merken beter ondersteunen. De pas opgerichte communicatietak moest zijn inspanningen ook terug laten zien aan interne stakeholders.

Kort nadat een overeenkomst met de Universiteit van Oxford was gesloten om een COVID-19 vaccin op de markt te brengen, trad Melissa Millard bij AstraZeneca in dienst als Hoofd Communicatie, op een moment dat de Australische tak van de organisatie nog geen formele communicatieafdeling had.

"Toen ik begon, realiseerde ik me dat de manier waarop nieuws intern werd gedeeld erg beperkt was. Dat betekende dat er weinig zicht was op wat er in onze industrie en de rest van de wereld gebeurde. Het is van vitaal belang dat ons personeel op de hoogte is van relevant nieuws en waar we genoemd worden, zodat als onze klanten vragen stellen ze de ruimere context kunnen begrijpen en communiceren naar de klant."

Melissa zag in deze uitdaging een kans om de manier waarop AstraZeneca zijn publieke profiel opbouwde opnieuw te bekijken. De aankondiging dat de Australische regering AstraZeneca had uitgekozen als hoofdleverancier van een COVID-19 vaccin ging gepaard met een hausse aan media-aandacht, waardoor duidelijk werd dat het beheren en controleren van het mediaprofiel van het merk nog nooit zo belangrijk was geweest.

"Een deel van mijn opdracht was het bekijken van ons beleid en onze strategie voor social media. Naarmate social media een steeds legitiemer medium werden, hadden we een instrument nodig dat onze traditionele mediamonitoring integreerde met het beheer van de social media listening mogelijkheden.

De diepe inzichten die de toegevoegde sociale data van Meltwater boden, was iets waarvan ik wist dat we het nodig zouden hebben. Zowel vanuit gebruikerservaring als vanuit kostenoogpunt was het zinvol om ze samen te brengen."