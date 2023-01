Consolideer Social en Media Monitoring

Organisaties wereldwijd gebruiken Asana als een enkele bron van waarheid om bedrijfsbrede doelen te verbinden met het werk dat nodig is om ze te bereiken - over teams en functies heen. Maar wanneer het communicatieteam van Asana een enkele bron van waarheid nodig heeft voor media-informatie, wendt het zich tot Meltwater. "Meltwater is een manier voor ons om verbonden te blijven rond de verschillende inzichten en media-artikelen waarover we als team nadenken," aldus het Asana Comms-team. "Het verbindt mediadekking met publieke gesprekken, waardoor we de impact van ons werk kunnen meten."

Vóór Meltwater hield het communicatieteam van Asana de mediadekking handmatig bij. Dit proces kostte veel tijd en resulteerde in oppervlakkige inzichten. Explore, het social listening platform van Meltwater, helpt het team van Asana om mediamonitoring uit te voeren in één centrale hub die tijd bespaart en strategische besluitvorming helpt onderbouwen.

"Het is gemakkelijk om gewoon naar Meltwater te gaan, rapportages bij te werken en ze op te slaan," aldus het communicatieteam van Asana. "Je hoeft niet de hele tijd naar verschillende plekken om ervoor te zorgen dat we de dagelijkse mediagesprekken en berichtgeving effectief bijhouden." Hierdoor houdt het communicatieteam van Asana meer tijd over om zich te richten op storytelling en het targetten van gerichte bedrijfspublicaties.

Real-time waarschuwingen laten het communicatieteam onmiddellijk weten wanneer een mediabericht van of over het bedrijf aandacht krijgt op social media en, belangrijker nog, waarom. Dit helpt het team te begrijpen wat aanslaat bij de beoogde sociale doelgroepen. In plaats van de media-impact te observeren, gebruikt Asana Meltwater om een actieve rol te spelen bij het vormgeven ervan. Toen het team dieper wilde duiken in publicaties die zich richten op specifieke publieksdemografieën, gebruikten ze Meltwater om hun huidige publicaties te begrijpen. "Door het medialandschap te analyseren, konden we gaten identificeren en een meer gerichte aanpak ontwikkelen," legde het communicatieteam van Asana uit. Het verbinden van de puntjes tussen social en PR is nu zo simpel als inloggen op Explore.

Aangepaste Media Impact Analyse

De groei van Asana stelde het communicatieteam voor een nieuwe uitdaging: Hoe kon het meer inzicht krijgen in het medialandschap? Het team wilde afstappen van share of voice als maatstaf voor impact, maar wist niet zeker hoe. "Daar kwam Meltwater om de hoek kijken," legt het communicatieteam van Asana uit. "De Media Impact Index was een zeer krachtig verkoopargument in termen van hoe we resultaten consistent intern konden communiceren en onze impact op een meer verfijnde, holistische manier konden laten zien."

De Media Impact Index is aangepast aan de marketingdoelstellingen van het bedrijf en de corporate messaging, en geeft de berichtgeving van Asana een score op een schaal van 0 tot 100, gebaseerd op een combinatie van volume, bekendheid, sociale echo en sentiment. Hoge scores wijzen op succesvolle resultaten, zoals talrijke social shares, het doortrekken van belangrijke boodschappen of aanwezigheid in op enterprise gerichte verkooppunten. Dus als een bepaalde publicatie consequent hoog scoort op de Index, kan het communicatieteam met een gerust hart prioriteit geven aan die publicatie boven andere, lager scorende publicaties.

Omdat de Media Impact Index nauwkeurig, kwantificeerbaar en herhaal baar is, geeft het Asana ook een betrouwbare manier om de prestaties van concurrenten te volgen. "Door specifieker te worden over hoe we de impact van ons werk bijhouden en met die fijnmazige kam kijken naar de dekking in het hele concurrentielandschap, kunnen we de media voor werkbeheer in zijn geheel beoordelen," zegt het communicatieteam van Asana.

Professionele Wereldwijde Service

Het concurrentievoordeel van Asana met de Media Impact Index komt aan het einde van elk kwartaal tot leven in de uitgebreide rapporten die de Enterprise Professional Services van Meltwater ontwikkelen. Door intuïtieve infographics te combineren met management samenvattingen en inzichten, geven de rapporten Asana een duidelijk, aantoonbaar beeld van hoe het zich verhoudt tot andere spelers in de sector.

"Het visuele karakter van de kwartaalrapporten, naast de datagestuurde inzichten, maakte onze resultaten gemakkelijker te lezen en helpt onze positie intern te versterken," aldus het communicatieteam van Asana. De uitgebreide rapporten helpen het team om successen in de loop der tijd te benadrukken, zoals een toename in social shares en engagement of een verbeterd sentiment in doelpublicaties, die ze in het verleden niet gemakkelijk konden kwantificeren.

Meltwater is altijd beschikbaar voor snelle inzichten en tijdige ondersteuning. Met deskundigen wereldwijd staat Enterprise Professional Services klaar voor ad-hocverzoeken, of het nu gaat om een Asana-collega in Amsterdam of Sydney. Wanneer ze context nodig hebben voor een trending topic of een piek in vermeldingen, vinkt Meltwater dit af van de to-do lijst van Asana met snelle inzichten en analytische dashboards.

"Meltwater werkt met ons samen in Asana, wat super handig is. We zitten in elkaars tools en kennen ze echt goed," legde het communicatieteam van Asana uit. Dankzij de naadloze samenwerking kan het team snel de nieuwste inzichten over het medialandschap voor werkbeheer delen met cross-functionele teamleden.

Asana is gericht op het stimuleren van dagelijkse gesprekken over het effectiever laten werken van verschillende organisaties zodat ze hun bedrijfskritische doelen kunnen bereiken. De media-intelligentie-oplossingen van Meltwater stellen het team in staat om hun aanpak vorm te geven en te veranderen om de grootste impact te krijgen.