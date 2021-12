Uitdaging

Effectief Communiceren Tijdens Crisis Tijden

Chilenen bewonen een smalle strook land van meer dan 4000 kilometer lang, ingeklemd door de Stille Oceaan en het Andesgebergte aan weerszijden. Vliegen naar en van Chili brengt veel operationele uitdagingen met zich mee. De ligging van het land langs de Ring van Vuur maakt het vatbaar voor weersextremen en zelfs af en toe aardbevingen. Dienstonderbrekingen komen niet vaak voor, maar gebeuren wel.

Doeltreffend communicatiebeheer tijdens een dienstonderbreking kan het succes van een luchtvaartmaatschappij maken of breken. Voordat ze met Meltwater in zee gingen, ontbrak het Air France - KLM Chili aan verschillende belangrijke communicatiemiddelen. Ze waren niet goed uitgerust om volledig in de gaten te houden wat er over hen gezegd werd of om de impact van belangrijk nieuws op hun reputatie te meten. Het was erg moeilijk om de plaatselijke media en influencers uit de sector te identificeren en te bereiken om context en aanvullende details te geven. Tijdens een vierdaagse pilotenstaking in 2016 kreeg het communicatieteam de nadelen te zien van het niet uitgerust zijn met voldoende communicatiemiddelen waardoor ze gedwongen waren alles handmatig te doen.

"We hadden iets nodig waarmee we onze reisbureaus, verkoopkanaal en klanten volledig op de hoogte kunnen houden als we nieuws hebben over een crisis of een buitengewone situatie," zegt Marcela González van Air France - KLM Chili.