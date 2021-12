"De waarde die Meltwater voor ons heeft, is heel duidelijk. We hebben een sterk fundament van inzichten nodig om te rechtvaardigen hoe we te werk gaan met content management voor verschillende doelgroepen verspreid over meerdere platformen. Meltwater helpt ons om onze strategieën te verkopen door ons een veel duidelijker inzicht te geven in hoe doelgroepen over specifieke merken en kwesties denken."