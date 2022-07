Amsterdam, 1 juni 2022 - De manier waarop mensen werken is sinds de corona pandemie drastisch veranderd. Waar interactie met collega’s en klanten eerst grotendeels in-person plaatsvond, gebeurt dit nu voornamelijk via kanalen zoals Zoom. Ook social media platforms worden hier volgens Nederlandse professionals vaker voor ingezet: 57% van hen zegt dat social media steeds belangrijker wordt voor organisaties. Dit blijkt uit het rapport ‘The State of Social Media 2022’ dat is gepubliceerd door Meltwater, het internationale all-in-one media monitoring platform.

“Met ons onderzoek willen we enerzijds laten zien hoe het gebruik van social media zich ontwikkelt. Anderzijds willen we marketeers ondersteunen met het maximaliseren en optimaliseren van hun media-inzet. De praktijk leert namelijk dat bedrijven slechts 25% van het potentieel van social media benutten,” aldus Jelle van Jaarsveld, Regio Directeur Benelux van Meltwater.

The Big Six domineren als meest gebruikte social media kanalen

Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn en YouTube - ook wel ‘the Big Six’ - domineren in EMEA en Amerika als meest gebruikte social media kanalen. Hiervan blijkt Facebook (90%) het meeste te worden ingezet door bedrijven, gevolgd door LinkedIn (89%), Instagram (82%) en YouTube (74%). Opvallend gezien het aantal Facebook gebruikers in Nederland steeds verder daalt en dat LinkedIn juist gebruikt wordt als groot social netwerk gebruikt door bedrijven.

Uit het rapport blijkt dat het gebruik van video content niet snel van de radar zal verdwijnen. In 2022 blijft het namelijk een van de top trends en staat met name TikTok in het middelpunt van de belangstelling. 40% van de respondenten zegt in 2022 TikTok te willen gaan gebruiken en vinden dit veruit het snelstgroeiende platform. Toch lijkt het erop dat TikTok zich op het moment nog niet als belangrijkste platform voor video content heeft weten te vestigen. Ondanks dat bedrijven erkennen dat TikTok snelgroeiend en belangrijk is, is dit nog niet terug te zien in de onderzoeksresultaten (16%).

Creëren van naamsbekendheid

Volgens het rapport hebben organisaties op het gebied van social media marketing verschillende ambities die ze willen bereiken en prioriteiten voor het gebruik ervan. Het vergroten van naamsbekendheid staat in alle sectoren op de eerste plaats. De top drie doelen wordt aangevuld met bewustwording en differentiatie, die belangrijke voordelen kunnen bieden in het huidige zakelijke landschap waar klantloyaliteit wispelturig kan zijn en concurrentie sterk aanwezig is.

Terwijl social media een essentieel onderdeel van de marketingmix is in de meeste organisaties, blijkt van het huidige marketingbudget hier slechts 27% naartoe te gaan. 34% van de respondenten gaf bovendien aan niet van plan te zijn om dit bedrag te verhogen. Het is dan ook niet gek dat bedrijven uitdagingen ondervinden omtrent het gebruik ervan: het efficiënt gebruik maken van tijd en de juiste middelen om social media te implementeren voor je bedrijf, bleek de meest voorkomende (54%).

Ook het meten van de impact van social media op je bedrijf is volgens 46% een grote uitdaging. Ongeveer de helft van de respondenten (B2B: 48%, B2C: 53% en NGOs: 60%) gaf aan dat een tool voor het beheer van social media deel uitmaakt van hun MarTech-stack. Daarnaast blijk 45% ook het budget te willen verhogen en meer te willen investeren in social media.

Organische, betaalde of influencer social media marketing?

Zowel organische, als betaalde social media hebben hun eigen rollen in de marketingmix. Er wordt vaak gezegd dat organische social media niet meer werkt, maar de resultaten uit het rapport bewijzen het tegendeel. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat het inzetten van zowel organische, als betaalde content toenemen op social media.

Tenslotte wordt influencer marketing ook steeds populairder, echter maakt de helft (54%) van de ondervraagde bedrijven hier nog geen gebruik van. B2C (46%) maakt hier het meeste gebruik van om hun boodschap over te brengen, zowel van Giga, Mega, Micro, als Nano influencers.

