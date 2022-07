Meltwater verkozen tot beste e-business bedrijf in Emerce100

Amsterdam, 28 april 2022 - Meltwater, het internationale all-in-one media monitoring platform, is verkozen tot beste e-business bedrijf 2022 binnen de categorie ‘Social’ in het Emerce100 imago onderzoek. Meltwater wist als enige in haar categorie 6 van de 7 sterren te bemachtigen. Het onderzoek wordt jaarlijks door Emerce uitgevoerd in samenwerking met Motivaction en Adformix, om te beoordelen hoe dienstverleners binnen de e-business en marketing branches presteren. Het onderzoek dient naast een mooie onderscheiding voor een winnende deelnemers, ook om consumenten te informeren over de bedrijfskwaliteit van deelnemende partijen.

De beoordeling werd gegeven door experts werkzaam op het gebied van online marketing, ICT en e-business. Deelnemende bedrijven werden onderverdeeld in 53 categorieën en beoordeeld op vier criteria: ‘kennis/know-how’, ‘prijs-kwaliteitverhouding’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘flexibiliteit’. Daarnaast werd ook de Net Promoter Score (NPS) meegeteld, die laat zien in hoeverre de beoordelaars een bedrijf zouden aanraden aan vrienden of collega’s. Uiteindelijk werd een score verkregen op basis van een zevenpuntsschaal.

Beste e-business bedrijf: ‘Social’

Het van origine Noorse bedrijf werd opgericht in 2001 en is consistent marktleider gebleken op het gebied van online media monitoring. Na reeds drie keer te hebben meegedaan aan het Emerce100 imago onderzoek en voorgaande jaren een score van vier sterren te behalen, gaat Meltwater dit jaar met de grote winst naar huis.

Meltwater is een van de eerste bedrijven ter wereld met social listening en social media analyses. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten, onderverdeeld in vier hoofdcategorieën: Explore & Monitor, Engage & Influence, Distribute & Alert en Analyze & Report. Meltwater biedt bedrijven een digitale tool die zij kunnen gebruiken om de (online) wereld om hen heen beter te begrijpen en hierop in te spelen.

“Door veel te investeren in de innovatie van onze producten en te luisteren naar de wensen van onze klanten, hebben wij een sterke propositie voor social listening en sociale media analyse op de markt kunnen zetten. We zijn daarom ontzettend trots dat dit is opgemerkt met de eerste positie in de categorie ‘Social’, aldus Jelle van Jaarsveld, Regiodirecteur Benelux van Meltwater.

Emerce is sinds 1998 een belangrijk platform voor dienstverleners die opereren op het gebied van digitale marketing, media en e-business. De Emerce100 deed in 2005 haar intrede en is sindsdien niet meer weg te denken uit het medialandschap. Waar vroeger 100 bedrijven meededen aan de Emerce100 is dit aantal, mede dankzij de harde groei van e-business, exponentieel gegroeid.

State of Social Media

Meltwater heeft in het begin van 2022 een onderzoek gedaan waarbij het bedrijf gebruik maakte van hun eigen tool. Het internationale onderzoek met de titel ‘State of Social Media’ gaat over de status van sociale media anno 2022. Het rapport biedt inzicht in de bevindingen van meer dan 3000 marketing- en communicatieprofessionals wereldwijd over het huidige gebruik van sociale media en online trends. Aan de hand hiervan wil Meltwater de nieuwste ontwikkelingen rondom sociale media definiëren en delen, maar ook marketeers informeren over hoe maximale inzet van sociale media mogelijk gemaakt kan worden. Jelle van Jaarsveld, Regiodirecteur Benelux van Meltwater, heeft hier in samenwerking met Emerce100 een interview over gegeven.