Wij geloven dat cultuur zoveel meer is dan wat we op onze website zeggen. Het zit in ons DNA als bedrijf en is al bijna twintig jaar de drijvende kracht achter onze groei en ons succes. Het is iets dat we serieus nemen en waar we erg trots op zijn. We streven ernaar een omgeving te creëren waarin onze mensen worden gemotiveerd door hun collega's om grenzen te verleggen en het meeste uit zichzelf te halen. We houden onze ondernemersgeest levend binnen elk team en elke afdeling - we genieten van hard werken en vieren onze overwinningen.

Onze waarden vormen de kern van onze cultuur en kunnen worden samengevat met het acroniem MER, wat ‘meer’ betekent in het Noors. Deze waarden kunnen worden opgevat als een verbintenis met onze medewerkers en onze klanten.