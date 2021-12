Ons verhaal

Meltwater werd in 2001 opgericht in Oslo, Noorwegen. Volgens een oude legende begon het bedrijf met twee mannen, een koffiemachine en $ 15.000 aan startkapitaal. Ons oorspronkelijke adres was ‘Shack15’, een kleine kantoorruimte op een scheepswerf in Oslo, waar het team geleende hardware in elkaar knutselde om onze eerste serverfarm te creëren. Als 's werelds eerste bedrijf in online media monitoring, werkte het team onvermoeibaar om de Noorse markt voor te lichten over de waarde van het tracken, monitoren en analyseren van online nieuws.

Begin deze eeuw begon onze voetafdruk te groeien toen de activiteiten van het bedrijf uitbreidde naar Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en uiteindelijk de rest van Europa. Nadat we onze aandacht hadden gericht op het veroveren van de Verenigde Staten, richtten we onze ogen op Azië en Oceanië. In 2008 opereerden we op elk continent, ieder met een indrukwekkende lijst aan klanten.

Gedurende deze tijd werden we een van de eerste bedrijven ter wereld die social listening en social media analyses aanbood. Hierbij hebben we altijd voorop gelopen op het gebied van innovatie binnen onze branche. In de afgelopen vijf jaar hebben we acht acquisities afgerond, waarmee we internationaal erkend worden als een van de meest prominente acquisiteurs van kunstmatige intelligentie (AI) en data science bedrijven.

We zijn trots dat we Meltwater hebben uitgebouwd tot een wereldwijd bedrijf. We weten dat veel bedrijven een andere weg naar groei inslaan, maar we zijn niet zoals veel bedrijven. Wij zijn Meltwater en we denken dat dat ons uniek maakt.