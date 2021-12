Mesurez les performances sociales

Nos modèles de rapports vous fournissent des informations essentielles et un classement des contenus les plus performants, ce qui vous fait gagner du temps et vous évite de faire appel à un analyste pour établir votre stratégie social media.

Tableaux de bord et rapports personnalisés

Vous souhaitez suivre des indicateurs marketing spécifiques ? Créez des rapports et des tableaux de bord personnalisables qui peuvent être envoyés directement par email ou exportés au format Excel ou PDF.

Analyse comparative de la concurrence

Suivez et contrôlez les performances de vos concurrents directement sur la plateforme pour une comparaison facile et claire.

Démontrez vos résultats

Mesurez des paramètres tels que la portée, l’engagement, la croissance du nombre d’adeptes, etc., sur tous les canaux marketing, et reliez-les à vos objectifs commerciaux.