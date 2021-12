Trouver les bons influenceurs

Vous pouvez utiliser des filtres avancés pour trouver des influenceurs qui correspondent à votre public et aux sujets qui les intéressent pour votre campagne de marketing digital.

Une qualité assurée

Assurez-vous que les influenceurs correspondent aux besoins de votre marque grâce à une vue à 360 degrés de leur audience sur les réseaux sociaux, de leur portée réelle et de leurs mesures d’engagement.

Gestion des campagnes de marketing digital

Le Social media manager ou Digital manager gagne du temps pour créer des briefs de campagne, diffuser des messages et gérer l’approbation du contenu digital et vos contrats en un seul et même endroit.

Suivi des indicateurs de performance

Grâce à des liens d’influenceurs uniques, à un suivi de portefeuille et à une analyse complète du ROI social media, justifiez facilement la valeur de vos campagnes de marketing d’influence et partagez les résultats de vos performances réseaux sociaux dans des rapports exportables avec vos collaborateurs.