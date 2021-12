Suivez ce qui se dit

La première étape d'une étude de marche consiste à écouter ce que les gens disent de votre marque et à identifier sur quels réseaux sociaux ces conversations se déroulent et dans quels médias.

Mesurez le sentiment

Gardez un œil sur le sentiment qui se dégage des conversations de votre public. Il s'agit d'une information très précieuse au stade exploratoire. Suivez les mots-clés spécifiques associés à votre marque, à votre secteur et à vos concurrents afin d’identifier et de traiter rapidement les problèmes et les crises.

Analysez la concurrence

L'étude des retombées chiffrées des conversations et de l'engagement autour des mentions dans les médias et sur les réseaux sociaux de vos principaux concurrents constitue l'étape suivante clé. Réaliser cette analyse comparative de la concurrence, vous permettra une collecte de données stratégique pour attirer de nouveaux clients potentiels et améliorer votre offre de produits.

Collectez des informations sur le secteur

Dans le cadre de votre étude de marché, observez aussi les conversations qui concernent votre secteur pour identifier des tendances et de potentielles opportunités. Prêtez attention au sentiment négatif pour tirer les bonnes conclusions en matière d'opportunités de lancement d'un nouveau produit, et suivez les réactions positives pour comprendre les succès de votre secteur.