Solutions globales pour les entreprises

Meltwater Display

Meltwater Display intègre le contenu et les données de Meltwater, Salesforce, Zendesk, et de nombreuses sources d'analyse web pour fournir une vue complète à 360° de votre marque et de votre activité via d'élégants tableaux de bord en temps réel. Meltwater Display agit comme un centre de commande, vous aidant à créer des visualisations et à apporter de la clarté aux métriques et KPI qui comptent le plus pour votre entreprise.