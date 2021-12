Identifiez vos concurrents

Identifiez les principaux concurrents directs de votre secteur d'activité et utilisez la veille médias pour déterminer quelles marques ont une résonance auprès de votre public cible, et pourquoi.

Effectuez une étude de marché

Utilisez nos rapports Audience Insights pour analyser des segments de clientèle et faire l'étude de groupes hyperciblés, notamment les clients de vos concurrents indirects et de votre concurrence directe, leurs comportements et leurs habitudes de consommation.

Suivez les tendances de votre industrie

Suivez les dernières tendances sur votre marché et repérez les nouvelles tendances en surveillant l'actualité, les médias sociaux, les forums en ligne, etc.

Comprenez votre part de voix

Mesurez la part de marché que vous et vos concurrents détenez sur la base de l'étude de vos parts de voix. Vous pourrez ainsi analyser le sentiment de ces conversations, votre positionnement, votre force, votre avantage concurrentiel et alors mieux adapter votre business plan et votre stratégie commerciale.