Anticipez la substitution et l'évolution des besoins des consommateurs

Identifiez les besoins et les demandes changeantes des consommateurs en surveillant les tendances, les sentiments et les intérêts de votre public. Notre solution d'audience profiling vous permet de segmenter votre public pour analyser vos différentes personas. Créez un focus groupe en ligne en écoutant ce que vos segments disent en ligne, afin d'identifier les nouvelles tendances, demandes et idées.