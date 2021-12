Suivez la menace des nouveaux entrants avec Meltwater

Grâce à notre outil, vous pouvez mesurer à quel point vos avantages uniques et votre positionnement sont compris et perçus par votre public sur les médias sociaux et sites d'avis consommateurs. Analysez votre part de voix et comparez vos performances à celles de vos concurrents. Créez un sentiment de leadership sur vos canaux spécifiques, via la création de contenu cohérent et pertinent, en vous engageant dans des tendances et conversations pertinentes et en offrant un service client exceptionnel.